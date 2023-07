The Legend of Zelda: un cosplay di Zelda in costume Gerudo si bagna nelle acque di Hyrule

Mentre Nintendo parla delle fonti d'ispirazione per la creazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i giocatori sono ancora impegnati nell'esplorazione di una delle versioni più fiabesche e vaste di Hyrule. Torniamo nel regno minacciato dal cataclisma con il cosplay dell'italiana Giulia Yayachu.

Una delle migliori armature per cominciare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è quella utile per affrontare il caldo del deserto delle Terre Gerudo, una razza ricorrente che si ripresenta anche in quest'ultima iterazione della saga. I Gerudo sono una razza di ladri che in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom abitano un aspro deserto che porta il loro stesso nome. Il clima afoso ha reso questa popolazione tenace e intraprendente. I Gerudo sono una razza di temuti guerrieri, che però presenta solo componenti di sesso femminile. Un solo maschio Gerudo nasce nella tribù ogni cento anni e l'unico Gerudo maschio conosciuto in The Legend of Zelda è Ganondorf.

In questo cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom vediamo la principessa di Hyrule abbandonare i propri abiti reali per combattere l'asfissiante caldo del deserto Gerudo indossando delle vesti tipiche. Questa Zelda in costume Gerudo condivisa dall'artista nostrana si gode un bagno nelle acque di Hyrule.