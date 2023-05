The Legend of Zelda: un cosplay di Zelda parte impavida all'avventura

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha saputo confermare le altissime aspettative che gravavano sul titolo uscito su Nintendo Switch. La nuova avventura di Link riporta i giocatori in una Hyrule la cui mappa è ora ripartita in tre livelli, comunicanti tra loro, ma ognuno con le proprie caratteristiche peculiari di gameplay.

In Tears of the Kingdom i giocatori possono esplorare non solo i bellissimi paesaggi del regno di Hyrule, ma anche il suo sottosuolo e ora persino le isole fluttuanti generate dalla calamità. A proposito, avete già ottenuto il cavallo di Ganon in Tears of the Kingdom? I luoghi esplorati in Breath of the Wild, a cui Tears of the Kingdom fa seguito ambientandosi cinque anni dopo i suoi eventi, non sono più gli stessi che ricordavamo. A ogni modo, sebbene le ambientazioni abbiano subito una metamorfosi, a non essere cambiati sono i due storici protagonisti della serie, Link e Zelda.

Per celebrare la recente uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom la cosplayer Haruo Farendelle ha condiviso una sua bellissima interpretazione della principessa omonima al titolo Nintendo. L'artista, che ha rivelato di seguire la saga sin dai capitoli usciti su Nintendo 3DS e di sentirsi a proprio agio nei panni della principessa, è partita all'avventura. In questo cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom la vediamo infatti impavida pronta ad affrontare un dungeon.