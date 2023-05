The Legend of Zelda: un cosplay di Zelda in lingerie regna su Hyrule

Il travagliato sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non ha impedito alla più recente iterazione della saga Nintendo di confermarsi come un capolavoro papabile candidato per il premio di gioco dell'anno 2023. Mentre il titolo continua a estasiare i giocatori, la cosplayer CarryKey ci delizia con una splendida interpretazione.

Sono pochissimi quelli che considerano The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom un sequel deludente, con le critiche che bersagliano il titolo soprattutto dal punto di vista grafico e della fluidità. Quasi all'unanimità, infatti, il videogioco di recente uscito su Nintendo Switch viene accostato alla perfezione assoluta.

A ogni modo, mentre le strambe creazioni degli utenti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continuano a far sorridere il web, la celebre artista CarryKey è stata immortalata in uno scatto che ha incantato gli sguardi dei fan.

In questo cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom vediamo la principessa di Hyrule in lingerie in pizzo azzurro con decorazioni dorate e con i capelli biondi raccolti in regali treccine. Seduta non sul trono di Hyrule, ma su una comune sedia da esterni, questa ammaliante interpretazione di Zelda permette a Link di acquisire la Triforza e sconfiggere il fantasma del re demone Ganondorf.