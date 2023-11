The Legend of Zelda: un cosplay di Zelda, principessa sorridente e in bikini

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno dei migliori open world usciti quest'anno. Il sequel di Breath of the Wild, che è riuscito nell'impresa di perfezionare il suo predecessore, ha ottenuto consensi dai giocatori di tutto il mondo, tanto da divenire uno dei titoli preferiti dalla community di cosplayer.

Con Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo ha realizzato il gioco che voleva. Il director Hidemaro Fujibayashi si è infatti detto felice di aver potuto creare un gioco non con l'obiettivo di differenziarlo da altri open world, ma con l'intenzione di realizzare i propri sogni come developer. È stato proprio questo a superare i limiti hardware di Switch e a convincere i giocatori.

Mentre l'utenza Nintendo ancora gode dell'ultima avventura di Link, che ci porta esplorare Hyrule via cielo, ma anche nel sottosuolo del regno, la cosplayer Vityvero celebra la principessa Zelda. In attesa del suo ritorno nel film live action di The Legend of Zelda, in questo cosplay di The Legend of Zelda riscopriamo una Zelda diversa da quella apparsa in Tears of the Kingdom. La principessa non ha infatti i capelli tagliati corti come nel titolo citato, ma una coda lunga come nel precedente Breath of the Wild. In questa interpretazione vediamo la protagonista in bikini, come se si stesse aggirando nel deserto Gerudo, e con in mano alcuni fiori azzurri della principessa silente.