The Legend of Zelda: un cosplay di Zelda in riva al mare da Christina Volkova

Uscito il 12 maggio 2023 su Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom intrattiene i giocatori da ormai quasi un intero mese. Nonostante l'elevata longevità, in molti potrebbero aver già completato l'avventura principale. Ecco dunque cosa fare dopo aver finito The Legend of Zelda: Tears of Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un open world che permette agli appassionati di fare ritorno ad Hyrule, di cui è ora possibile esplorare persino i cieli sovrastanti. Nel più recente episodio dell'iconica saga di action RPG Nintendo la calamità colpisce Link e Zelda. Ganondorf è infatti ancora una volta intenzionato a gettare Hyrule nel caos.

Tra misteri, dungeon, pura esplorazione e rompicapi, il titolo Nintendo porterà via molto tempo ai videogiocatori. C'è tuttavia chi è riuscito a completare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in solo un'ora. Se anche voi avete già portato a termine l'avventura, è la cosplayer Christina Volkova, alias di @likeassassin, a farvi compagnia.

In questo cosplay di Zelda da The Legend of Zelda: Tears of Kingdom vediamo la principessa in abito bianco in una serie di tre scatti. Nei primi due vediamo l'artista russa ormai naturalizzata italiana seduta in riva al mare, mentre nell'ultimo l'acqua sfiora Zelda fino alle ginocchia.