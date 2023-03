The Legend of Zelda: un cosplay di Zelda nella tradizione Gerudo dall'italiana Giulia

Incredibile, ma vero, uno dei giochi più amati dalla community ha da pochissimi giorni compiuto sei anni dall'uscita. Risale infatti all'ormai lontano 3 marzo 2017 l'esordio di Zelda: Breath of the Wild, uno dei titoli più amati di sempre, nonché il più riuscito su Nintendo Switch.

Mentre i giocatori attendono l'uscita del sequel diretto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, alcuni utenti stanno festeggiando il sesto anniversario di Breath of the Wild. D'altronde, l'impatto avuto dal videogioco Nintendo sulla community, anche quella italiana, è stato esplosivo.

Attraverso una riuscita interpretazione, la cosplayer italiana Giulia, conosciuta su Instagram con il nome utente @Yayachu, ha reso omaggio a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e a una delle ambientazioni esplorabili del fantastico mondo di Hyrule.

Questo cosplay di Zelda da Breath of the Wild permette agli utenti di immergersi nella cultura della tribù Gerudo, popolazione di ladri già presente anche in Ocarina of Time e Majora's Mask. I Gerudo sono un popolo di sole donne che provano disprezzo per l'altro sesso. Tuttavia, ogni cento anni tra gli abitanti di Gerudo nasce un maschio che diventa re della Cittadella.

Sebbene in Breath of the Wild siano più amichevoli, le Gerudo non lasciano entrare nessun uomo nella loro patria. È per questo che nel Deserto di Hyrule è Zelda ad avventurarsi nella cittadina rispettando le tradizioni della tribù. Le Gerudo saranno forse presenti anche in Zelda: Tears of the Kingdom, strettamente connesso alla trama di Breath of the Wild.