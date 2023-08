E se The Legend of Zelda fosse un dark fantasy in live action? Un fan lo immagina

Il franchise di The Legend of Zelda è costellato di grandissimi successi che gli hanno guadagnato una nutrita platea di appassionati. Le iniziative che i fan hanno dedicato al gioco sono tantissime, non ultima un trailer che immagina un live action in versione dark fantasy.

Dopo lo straordinario successo del film dedicato a Super Mario, non è da escludere che Nintendo possa prendere in considerazione anche l'idea di dedicare una pellicola a Link e alle sue avventure e ci sono tanti modi in cui potremmo immaginare il film di The Legend of Zelda.

L'autore del video che riportiamo in cima all'articolo ci propone un trailer di una versione decisamente inedita: un dark fantasy. Si tratta dello scrittore e video editor Dom Nero, che - unendo insieme filmati di film esistenti, con un'attenzione particolare al lavoro del burattinaio Jim Henson, ha realizzato un video ricco di personalità, quasi fosse uscito direttamente dagli anni '80.

Se, come si vocifera, è vero che Nintendo sta lavorando con Hollywood affinché The Legend of Zelda diventi un film, è comunque improbabile che la realizzazione abbia l'impronta di questo video fan-made. Forse sarebbe più probabile una somiglianza con il lavoro di Illumination svolto per Super Mario, quindi qualcosa di animato e più colorato.