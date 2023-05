The Legend of Zelda: il director di Tears of the Kingdom ha delle idee per il nuovo gioco

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è finalmente giunto tra noi, e per il momento Nintendo si gode il successo e gli apprezzamenti che il titolo sta ricevendo da critica e fanbase. Nel frattempo, però, sembra che il game director Hidemaro Fujibayashi stia già guardando al futuro.

Secondo quanto riportato da Zachary Small, giornalista del New York Times che ha recentemente pubblicato un'intervista con Fujibayashi e il produttore della serie Eiji Aonuma, il director avrebbe già delle idee per il prossimo episodio della serie: "Sembra probabile che Fujibayashi abbia già in programma il prossimo Zelda, anche se non ne ha ancora parlato con Aonuma", ha dichiarato in un tweet separato dall'intervista.



Fujibayashi ha discusso idee che non sono state inserite in Tears of the Kingdom per un motivo o per l'altro. "Ne ho in mente alcune, ma non sono sicuro di poterle condividere qui", ha scherzato, aggiungendo che "non vorrebbe rovinare la sorpresa alle persone".

In un'intervista con Vanity Fair, Aonuma ha commentato un'altra possibilità che i fan chiedono da tempo: la principessa Zelda giocabile. Non sorprende che Aonuma non abbia fornito risposte definitive al riguardo, ma ha precisto che "se dovessimo accorgerci che il particolare gameplay che stiamo cercando di portare a compimento sarebbe raggiunto meglio se Zelda assumesse quel ruolo, allora è possibile che prenderemo quella direzione".

Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi hanno salutato la community italiana in un video messaggio speciale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.