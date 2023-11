The Legend of Zelda, doppiatrice della principessa entusiasta del film: 'Vorrei doppiarla'

Pochi giorni fa, con una notizia che ha sorpreso il mondo intero, Nintendo ha annunciato il film live action di The Legend of Zelda. Dopo l'idraulico baffuto ed i suoi amici, è tempo per l'eroe Link e la principessa Zelda di giungere sul grande schermo. Fra tutti i personaggi della serie, la doppiatrice di Zelda si è detta entusiasta del progetto.

Il 2023 è un anno fondamentale per i fan di The Legend of Zelda: dopo aver assaporato tutte le meraviglie del regno di Hyrule con la creatività al potere in The Legend of Zelda Tears of The Kingdom, ecco che Nintendo realizza il sogno dei fan trasponendo il mondo di Shigeru Miyamoto al cinema. Proprio alla luce di ciò, la voce della principessa Zelda Patricia Summerset ha dichiarato di voler tornare a doppiare il personaggio da lei amato.

Nel corso di un'intervista, oltre ad aver definito come "una gioia assoluta" l'aver prestato la propria voce per la figlia del re di Hyrule, ha affermato di voler "interpretare Zelda ancora e ancora". L'entusiasmo per il nuovo progetto cinematografico è più che palpabile. "Sono passati sette anni, quindi questa è la mia vita", dichiara Summerset. "Amo questa parte della mia vita e la community". Tornerà la doppiatrice Patricia Summerset a "vestire i panni" della principessa Zelda ancora una volta? Non si sa ancora con certezza, ma dopo il successo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non è affatto da escludere che ciò accada.