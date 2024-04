The Legend of Zelda è eroico in questo cosplay di Link che punta al cielo

The Legend of Zelda è una delle saghe videoludiche più iconiche di sempre, cominciata nel 1986 su NES e ancora all'apice dopo quasi quarant'anni. Eppure, non tutto è sempre andato bene. Anche Shigeru Miyamoto ha ammesso che quel gioco di The Legend of Zelda era brutto. Povero Link!

Se la versione Famicom Disk System di The Legend of Zelda II: The Adventure of Link è il più grande rimpianto del papà di Mario e Zelda, quest'altro titolo di sicuro lo ricordiamo in modo diverso. Per i lettori di Game Informer, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è il miglior gioco di tutti i tempi, superiore a tutti gli altri.

Zelda e la sua Triforza sono un simbolo dell'industria, un franchise capace di entusiasmare la community di appassionati da intere generazioni. E dopo l'avventura meravigliosa di Tears of the Kingdom, l'eroe Link torna indietro nel tempo nel cosplay di Kelpie.

In questo cosplay di Link da The Legend of Zelda l'Hylia esplora una radura ricca di vegetazione con indosso l'abito verde di Twilight Princess. Più adulto e maturo, proprio come nell'episodio del 2006 uscito su GameCube e Wii, lo vediamo trottare in sella al suo cavallo sullo sfondo dei campi sperduti e fantastici di Hyrule.

