The Legend of Zelda diventa un film: lo scoop da Hollywood, non solo Super Mario

In attesa di scoprire se le prossime settimane vedranno o meno la trasmissione di un Nintendo Direct di giugno, da Hollywood arriva un'indiscrezione legata al mondo di The Legend of Zelda.

Stando a quanto riportato da Jeff Snider, insider molto vicino agli ambienti cinematografici, Nintendo sarebbe infatti in procinto di concludere un nuovo accordo con Illumination. Dopo il successo di Super Mario Bros: The Movie, il colosso di Kyoto si sarebbe infatti convinto a dare vita ad altri film ispirati a licenze Nintendo. Sulla scia del lancio stratosferico di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la scelta sarebbe naturalmente ricaduta proprio sulle epopee di Link.

Stando alle fonti, Universal sarebbe pronta a firmare un "grande accordo" con l'azienda del Sol Levante, motivata dal ritorno economico già generato da Super Mario Bros: The Movie. A dare vita al film ispirato a The Legend of Zelda sarebbe ancora una volta lo studio di Illumiination, già autore della pellicola ambientata nel Regno dei Funghi.



Al momento, non vi sono ancora conferme ufficiali in merito, ma - se il rumor dovesse rivelarsi veritiero - è possibile che eventuali aggiornamenti da Nintendo possano giungere già nel corso delle prossime settimane. Vi piacerebbe vedere la leggenda di Link e Zelda trasposta sul grande schermo?