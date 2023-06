The Legend of Zelda: un geniale cosplay di Purah, la ricercatrice di Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continua a svettare in cima alle classifiche dei videogiochi più venduti. Complice questo successo pazzesco, anche a distanza di un mese dall'uscita, i giocatori ancora popolano le terre sconfinate di Hyrule al fianco dei protagonisti della saga Nintendo.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom il regno di Hyrule è più vasto che mai, con i giocatori che hanno ora la possibilità di esplorarne anche le isole del cielo. Nonostante ciò, gli insediamenti sparsi per la mappa di gioco scarseggiano, un fattore che permette di legare con ogni singolo NPC incontrato. Tra questi, una dei più amati dal pubblico di Zelda: Tears of the Kingdom è Purah.

Purah è una ricercatrice scientifica che lavora per la famiglia reale di Hyrule per conoscere eventuali disordini che si verificano nel regno. Direttrice dell'Hateno Ancient Tech Lab, dove lavora con l'assistente Symin, è ringiovanita sfruttando le sue ricerche sulla tecnologia antica e sottoponendosi a sperimentazioni. Sebbene appaia come una ragazzina, Purah ha infatti oltre 120 anni. Più adulta rispetto a come i giocatori di Breath of the Wild ricordavano, in seguito alla scomparsa di Zelda il suo obiettivo divenne conoscere la Calamità e trovare la principessa a cui è fedele.

In questo cosplay di Purah da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vediamo la ricercatrice della razza Sheikah pronta a rivelare una delle sue nuove, meravigliose invenzioni. Ad aver condiviso questa magnifica interpretazione sui social è la cosplayer Layze Michelle.