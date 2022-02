The Legend of Zelda LEGO: fan ricrea la mappa del primo gioco su NES con 25mila mattoncini

Lo sconfinato amore per la serie di The Legend of Zelda spinge un appassionato dell'epopea nintendiana a ricostruire la mappa del primo capitolo per Nintendo Entertainment System (la console anni '80 meglio conosciuta come NES) utilizzando qualcosa come 25.000 mattoncini LEGO.

L'artefice di questo incredibile lavoro è Ian Roosma, Senior Product Owner di The Elder Scrolls Legends: nel suo tempo libero, il dirigente di ZeniMax Online ha unito la sua passione per il capolavoro di Shigeru Miyamoto all'interesse per i mattoncini del colosso dei giocattoli danese riuscendo nell'impresa di ricreare in scala l'intera mappa di Hyrule.

Il modellino di Roosma è composto da 25.000 pezzi, 493 nemici e 2779 alberi, per una build che, pur mostrando le creature e gli scenari in miniatura, copre una superficie di circa 77,5 x 218 cm. In cima alla notizia trovate il video confezionato dall'esponente di ZeniMax con il pallino per Zelda e i LEGO, grazie al quale è possibile ammirare nel dettaglio la puntuale ricostruzione effettuata della mappa di Hyrule del primo, indimenticabile capitolo di The Legend of Zelda per NES.

