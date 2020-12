The Legend of Zelda in LEGO: il set del castello di Hyrule immaginato dai fan!

L'universo LEGO è sempre pronto ad accogliere le proposte della community di appassionati dei versatili mattoncini colorati, che non esita dunque a condividere i propri progetti e desideri.

Sulle pagine di LEGO Ideas non è insolito imbattersi in proposte suggestive, con set che sarebbero più che meritevoli di produzione e successiva pubblicazione. Tra questi ultimi, è impossibile non segnalare la proposta di un amante dei videogiochi di casa Nintendo, che ha immaginato un intero set dedicato al castello di Hyrule, nella sua versione tratta da The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Come potete verificare dalle immagini che trovate in calce a questa news (ne trovate di ulteriori sulle pagine di LEGO Ideas, raggiungibili tramite il link in calce), il progetto è definito nei minimi dettagli, con una cura assolutamente ammirevole. Non mancano infatti mini-figure di molteplici personaggi, ed è ovviamente presente all'appello la Master Sword, per un totale di 2.600 pezzi!



Al momento, si tratta solamente del progetto di un fan, ma in passato alcune delle proposte apparse su LEGO Ideas hanno trovato spazio nei canali produttivi del colosso nordeuropeo. Costare in fondo non costa nulla, e dopo l'annuncio dei nuovi LEGO Super Mario la partnership tra Nintendo e l'azienda sembra più che florida. Dopo i festeggiamenti per il 35° anniversario di Super Mario, nel 2021 anche The Legend of Zelda festeggerà il medesimo traguardo: vi piacerebbe veder pubblicato un set LEGO per l'occasione?