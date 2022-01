The Legend of Zelda, dal primo Link a Breath of the Wild: tutti i giochi in 6 minuti!

Mentre cresce sempre più l'attesa per la presentazione di nuove informazioni sul desideratissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, è tempo di volgere lo sguardo al passato, recente e lontano, della saga.

La serie di casa Nintendo è infatti tra le più longeve della storia del videogioco, e conta tra le sue fila veri e propri capolavori senza tempo. Ideata da Shigeru Miyamoto, già padre di Super Mario, Pikmin e altre icone del colosso di Kyoto, l'epopea di Link e Zelda vede i propri natali ancorati alla metà degli anni Ottanta. È infatti su NES che l'immaginario di Hyrule prende forma per la prima volta, con il debutto di The Legend of Zelda nell'ormai lontano 1986. Ma, da allora, quanti giochi ha accolto la serie?



Ebbene, il numero di incarnazioni videoludiche che hanno preceduto l'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild è davvero ampio e include sia grandi e celebri capolavori, sia piccole gemme relativamente meno conosciute. Da The Legend of Zelda: Ocarina of Time o The Legend of Zelda: Twilight Princess, sino a The Legend of Zelda: Oracle of Seasons e Oracle of Ages, l'elenco è davvero vasto. Per fare il punto sulla situazione, in attesa dell'annuncio della data di uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la Redazione ha deciso di volgere lo sguardo al passato e realizzare una guida onnicomprensiva legata alla saga Nintendo.



Direttamente in apertura apertura a questa news, e sul Canale YouTube di Everyeye, trovate dunque un utile video riassuntivo, che presenta le informazioni essenziali su tutti i giochi della serie The Legend of Zelda, in meno di sei minuti! Non ci resta che augurarvi una buona visione!