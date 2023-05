The Legend of Zelda: Link ha una relazione con Zelda? La sua doppiatrice pensa di sì

The Legend of Zelda è una delle saghe più apprezzate e discusse tra quelle ideate da Nintendo, ma da decenni l'annosa questione riguardante la possibile relazione amorosa tra Zelda e Link non ha ancora trovato una risposta definitiva.

Sono molte le teorie della community del franchise, con alcuni convinti che i due siano semplicemente amici, mentre altri credono che ci sia qualcosa di più.

Parlando con The Gamer, Patricia Summersett, la doppiatrice di Zelda in Tears of the Kingdom, ha ammesso di gradire il fatto che Nintendo non abbia mai chiarito la relazione tra i due e abbia lasciato ai giocatori la decisione. "Come doppiatrice, osservando la relazione generale tra Link e Zelda nel corso dei secoli, personalmente ne amo l'ambiguità, e se ci sia o meno qualcosa lì, la decisione è lasciata a noi.

Ti chiedi sempre cosa potrebbe accadere che mantenga attiva la relazione. C'è una tensione in questo, e questa difficoltà nel definire la situazione è qualcosa di veramente carino". Infine la doppiatrice dice la sua: "So che [Link e Zelda] hanno una relazione tra loro, è attiva, c'è molta cura, si ascoltano fra loro e lo adoro". E voi da che parte state? Zelda e Link sono davvero una coppia?

