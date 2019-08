The Legend of Zelda Link's Awakening: annunciata promozione per acquisto su Nintendo eShop

Il remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening è atteso in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 settembre: con l'avvicinarsi della data di pubblicazione Nintendo Italia ha annunciato una promozione dedicata.

Preordinando od acquistando il gioco tramite Nintendo eShop nel corso di un periodo di tempo limitato, sarà infatti possibile avere accesso ad un bonus. Procedendo all'ordine/acquisto di The Legend of Zelda: Link's Awakening tra martedì 20 agosto e domenica 22 settembre, la Casa di Kyoto propone un'offerta connessa all'ottenimento di Punti Oro. Nello specifico, sarà possibile "ottenere punti d'oro doppi del valore di 6 €". In riferimento a questi ultimi, aggiunge Nintendo Italia, "Puoi usarli per risparmiare sul tuo prossimo acquisto nel Nintendo eShop". Per tutti i dettagli, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Nintendo Italia.



Il remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening mira a riproporre agli utenti Nintendo Switch una nuova versione del titolo originale, esordito su Game Boy ben 25 anni fa. Tra le novità introdotte, troviamo un editor per la creazione di Dungeon personalizzati, oltre ad una veste grafica completamente rinnovata. Potete approfondire la conoscenza con il titolo sulle pagine di Everyeye, dove potete trovare un ricco provato di Zelda Link's Awakening, realizzato dal nostro Marco Mottura in occasione dell'E3 2019.