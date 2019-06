The Legend of Zelda Link's Awakening: annunciati Amiibo e Limited Edition!

Nel corso del Nintendo Treehouse Live, la Casa di Kyoto sta dedicando ampio spazio ai titoli che compongono la line-up di Nintendo Switch, compreso The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Il remake si propone di donare nuova vita al grande classico esordito sul mai dimenticato Game Boy nel corso dell'ormai lontano 1993. Non sorprende dunque che all'interno della Limited Edition di The Legend of Zelda: Link's Awakening per Nintendo Switch vi sia un omaggio proprio alla celebre piattaforma portatile!

Nel corso del Nintendo Treehouse, il team della Grande N ha svelato al pubblico questa particolare edizione del gioco, che include al suo interno diversi gadget. Tra questi, un artbook di 120 pagine ed una steelbook proprio a forma di Game Boy! La schermata iniziale rappresentata su quest'ultimo non poteva che essere proprio quella dell'originale Link's Awakening. Nel corso del Nintendo Treehouse è stato inoltre annunciato un nuovo amiibo, che riporta le fattezze proprio di Link così come appare nel remake per Nintendo Switch. Un'immagine di anteprima di entrambe le novità e disponibile in allegato ai cinguettii che trovate in calce a questa news: vi piacciono?

Vi ricordiamo che nel corso del Nintendo Direct è stato pubblicato un nuovo trailer di The Legend of Zelda Link's Awakening, che ha fissato al 20 settembre 2019 la data di uscita.