The Legend of Zelda Link's Awakening: Aonuma spiega come creare i dungeon personalizzati

Tra i protagonisti dell'E3 2019 a firma Nintendo, The Legend of Zelda: Link's Awakening si ripropone di portare sugli schermi di Switch una nuova versione del classico per Game Boy esordito ormai più di 25 anni fa.

Oltre ad una veste grafica rinnovata, il remake includerà al suo interno una funzionalità inedita, oggetto di approfondimento nel corso del video gameplay di Link's Awakening trasmesso dalla Nintendo Treehouse, che ci consentirà di creare dei dungeon personalizzati. A fornire ulteriore informazioni sul funzionamento di quest'ultima è Eiji Aonuma, celebre producer della serie The Legend of Zelda. In un intervento diffuso da Nintendo Italia, il celebre autore ha infatti offerto interessanti dettagli.



Definiti "labirinti a tessere", questi ultimi rappresentano un contenuto creato appositamente per il remake. In merito, Aonuma dichiara che una figura di riferimento per questa funzione sarà Danpei, personaggio piuttosto ricorrente nella serie, che avremo modo di incontrare anche in Link's Awakening, presso alcune rovine misteriose dell'isola di Koholint. Completando i dungeon incontrati da Link nella sua nuova avventura, otterremo "le stanze di quel labirinto, chiamate 'tessere'". Utilizzando queste ultime, potremo poi procedere alla creazione dei nostri dungeon personali, sui quali Danpei darà "delle direttive specifiche da rispettare". Il meccanismo ideato, che nelle intenzioni del team di sviluppo del remake non doveva risultare eccessivamente complesso, sarà simile alla "risoluzione di di un rompicapo, in cui i giocatori possono esplorare e superare il labirinto che hanno progettato loro stessi".

Se non vedete l'ora di potervi immergere in questa coloratissima versione delle avventure di Link, vi suggeriamo di imbracciare spada e scudo e dirigervi a pieno ritmo verso il provato di The Legend of Zelda Link's Awakening disponibile sulle pagine di Everyeye. Realizzato in occasione dell'E3 2019, è a firma di Marco Mottura.