The Legend of Zelda Link's Awakening debutta al primo posto nel Regno Unito

The Legend of Zelda Link's Awakening per Switch agguanta la prima posizione della UK Charts scalzando Borderland 3 dal gradino più alto del podio nella settimana di debutto, indubbiamente un bel risultato per la nuova esclusiva di casa Nintendo.

The Legend of Zelda Link's Awakening è ad oggi il miglior lancio di un remake di Zelda targato Grezzo nel Regno Unito, avendo venduto il 27% in più rispetto a The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D per Nintendo 3DS, uscito nel lontano 2011. Si tratta ad oggi del terzo gioco di Zelda a debuttare al primo posto della classifica UK, dietro a The Legend of Zelda Wind Waker (2003) e The Legend of Zelda Ocarina Of Time (1998).

The Legend of Zelda Link's Awakening è diventato anche il gioco per Switch venduto più rapidamente dell'anno nel Regno Unito, superando Super Mario Maker 2. Il successo di Link's Awakening ha fatto anche aumentare le vendite di Breath of the Wild del 22% rispetto alla settimana precedente.

Classifica UK 23 settembre 2019

The Legend of Zelda Link's Awakening Borderlands 3 Mario Kart 8 Deluxe Gears 5 eFootball PES 2020 Tom Clancy's The Division 2 Grand Theft Auto V Spyro Reignited Trilogy Crash Team Racing Nitro-Fueled NBA 2K20

Tra le altre nuove uscite della settimana segnaliamo Ni No Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered alla posizione numero 23 mentre GreedFall scende alla posizione numero 5 alla 28 con un calo vendite pari al 78% rispetto alla settimana precedente.