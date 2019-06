The Legend of Zelda Link's Awakening: le novità del gameplay della Video Anteprima dall'E3 2019

A Los Angeles, Nintendo ha messo a disposizione della stampa una demo di The Legend of Zelda: Link's Awakening per Switch, in uscita il 20 settembre: lo abbiamo provato.

Questo atteso remake ripropone in una veste grafica completamente rivisitata il grande classico esordito su Game Boy ormai più di 25 anni fa. Capace di conquistarsi un posto speciale nel cuore dei videogiocatori, questa nuova avventura di Link è pronta a compiere un lungo viaggio nel tempo per debuttare a ridosso dell'autunno di quest'anno su Nintendo Switch. Questa riedizione porta con sè, oltre ad un'estetica completamente rinnovata, anche un'interessante modalità inedita, che consente ai giocatori di edificare dei piccoli dungeon personalizzati.Nel corso della spedizione della consueta spedizione in quel di Los Angeles, il team di Everyeye ha potuto provare con mano il nuovo The Legend of Zelda: Link's Awakening. Per scoprire quali impressioni ci ha suscitato, non vi resta che visionare la video anteprima che trovate in apertura a questa news: il protagonista, oltre a Link, è il nostro Marco Mottura!



Ne approfittiamo per ricordarvi che, come annunciato nel nuovo Trailer di The Legend of Zelda Link's Awakening, il gioco esordirà il prossimo 20 settembre, in esclusiva su Nintendo Switch, anche in una speciale Limited Edition.