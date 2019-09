The Legend of Zelda Link's Awakening: il nuovo Amiibo dedicato evocherà...Link Ombra!

Siamo ormai ufficialmente entrati nel mese di settembre, che si preannuncia ricco di nuove ed interessanti produzioni videoludiche. Tra queste, troviamo anche l'atteso remake di the Legend of Zelda:Link's Awakening

Questa versione dell'iconico capitolo della serie Nintendo si propone di dare nuova vita al titolo, esordito in origine su Game Boy. Oltre ad una veste grafica coloratissima e completamente rivista, The Legend of Zelda: Link's Awakening includerà il supporto ad un nuovo Amiibo di Link, in cui il personaggio presenta le medesime fattezze del remake. Grazie ad un cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia, scopriamo ora un interessante dettaglio.

Utilizzando l'Amiibo di Link's Awakening, i giocatori potranno infatti evocare un misterioso "Link Ombra" all'interno dei propri labirinti a tessere. Una volta nel dungeon, questa oscura versione del nostro eroe non esiterà a darci la caccia! Dovremo dunque prepararci a fuggire o ad affrontarlo. Per avere una breve anteprima di questa meccanica, potete dare uno sguardo al video presente in allegato al Tweet: cosa ne pensate?

In chiusura, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Link'S Awakening esordirà il prossimo 20 settembre, in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, che debutterà nella medesima data. Sulle pagine di Everyeye, potete trovare il nostro provato di Zelda Link'S Awakening, a cura di Marco Mottura.