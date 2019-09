The Legend of Zelda Link's Awakening: il nuovo story trailer riassume la trama del gioco

Nintendo ha pubblicato un breve story trailer (della durata di 30 secondi) di The Legend of Zelda Link's Awakening, remake dell'omonimo titolo della serie uscito nel 1993 su Game Boy e riedito nel 1998 per Game Boy Color con un dungeon aggiuntivo.

"In The Legend of Zelda Link's Awakening per Nintendo Switch, aiuterai Link a fuggire da un luogo alquanto strano. Farai amicizia con un colorito cast di personaggi, darai battaglia a una miriade di mostri ed esplorerai perigliosi labirinti in una classica avventura riproposta con un nuovo, affascinante stile! Colto di sorpresa da una tempesta, Link naufraga su una misteriosa isola tropicale popolata da gente strana e creature bizzarre."

Il nuovo video offre una panoramica degli avvenimenti che fanno da sfondo alle vicende narrate nel gioco, al momento non è disponibile una versione italiana della clip, pubblichiamo in apertura la versione originale in lingua inglese.

The Legend of Zelda Link's Awakening sarà disponibile in Europa dal 20 settembre e accompagnerà il debutto sul mercato di Nintendo Switch Lite, in vendita dallo stesso giorno al prezzo di 219,99 euro nelle colorazioni giallo, turchese e grigio. Prenotando Link's Awakening sul Nintendo eShop entro la mezzanotte del venti settembre riceverete inoltre una doppia dose di Punti Oro.