The Legend of Zelda Link's Awakening: ecco dove prenotare la Limited Edition!

Nel corso dell'edizione 2019 dell'Electroni Entertainment Expo, la Casa di Kyoto ha approfittato dell'occasione per presentare alcune novità legate al remake di Link's Awakening.

Nel corso del Nintendo Direct E3 2019, il gioco è infatti tornato trionfalmente a mostrarsi al grande pubblico. Durante la trasmissione, infatti, è stato condiviso un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Link's Awakening, con il quale è stata annunciata la data di pubblicazione del nuovo titolo. In seguito, nel corso del Nintendo Treehouse, è stata mostrata al pubblico un'interessante sequenza di gameplay del gioco. Ma non è tutto: per celebrare la pubblicazione del gioco, Nintendo ha infatti deciso di rendere disponibile un'interessante Limited Edition di The Legend of Zelda: Link's Awakening. Con questa news, vi segnaliamo dove è possibile preordinare questa edizione da collezione:

GameStop : nel momento in cui scriviamo, sul portale online del noto distributore è possibile prenotare la Limited Edition di Link's Awakening al prezzo di 90,98€.

: nel momento in cui scriviamo, sul portale online del noto distributore è possibile prenotare la Limited Edition di Link's Awakening al prezzo di 90,98€. Amazon Italia: la nota piattaforma di e-commerce presenta una scheda dedicata alla Limited Edition di Link's Awakening. Nel momento in cui scriviamo, tuttavia, il prodotto viene indicato come "attualmente non disponibile" e non è dunque ancora possibile visionare il prezzo di vendita o procedere al preordine.

Ne approfittiamo per segnalarvi che il team di Everyeye ha avuto modo di provare il gioco in occasione della fiera losangelina: potete dunque visionare la nostra video anteprima di Link's Awakening.