The Legend of Zelda Link's Awakening promosso dalla critica: i giudizi su Metacritic

Annunciato nel febbraio di quest'anno, in occasione di un Nintendo Direct, il rifacimento di The Legend of Zelda: Link's Awakening è finalmente approdato su Switch.

L'atteso remake ha donato così nuova vita al titolo originale della serie The Legend of Zelda, che era esordito sul mercato nell'era Game Boy. A distanza di più vent'anni, il remake ritorna su Nintendo Switch, accompagnando inoltre in grande stile il lancio di Nintendo Switch Lite, nuova console esclusivamente portatile della Grande N. Ma qual è stata l'accoglienza riservata dalla critica di settore al remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening? Per cercare di scoprirlo, diamo uno sguardo alle votazioni ottenute dal titolo su Metacritic, nota piattaforma di aggregazione dei giudizi.



Ebbene, sembra proprio che il gioco abbia conquistato i recensori internazionali: nel momento in cui scriviamo, The Lengend of Zelda Link's Awakening conta 72 recensioni, tutte positive! Di tutti i giudizi disponibili, uno solo si attesta al di sotto di 80/100, assegnando al gioco 75/100. Inoltre, circa quaranta valutazioni assegnano al remake una votazione compresa tra 90/100 ed il punteggio pieno di 100/100. Complessivamente, l'esclusiva Nintendo conquista un Metascore pari ad 88/100. Avete già avuto modo di provarlo?



