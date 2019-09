The Legend of Zelda Link's Awakening: Punti Oro raddoppiati con il preorder digitale

Manca poco al lancio di The Legend of Zelda Link's Awakening e Nintendo vuole incentivare i preordini dall'eShop con un bonus: tutti coloro che effettueranno il preorder riceveranno Punti Oro doppi del valore di sei euro.

"Fino al 22 settembre potrai ottenere punti d'oro doppi del valore di 6 € se acquisti The Legend of Zelda: Link's Awakening nel Nintendo eShop, da questa pagina o tramite un codice download*! Puoi usarli per risparmiare sul tuo prossimo acquisto nel Nintendo eShop. Effettuando il preordine, puoi scaricare in anticipo i dati di gioco sulla tua console Nintendo Switch. Il gioco verrà poi sbloccato alla mezzanotte del 20 settembre 2019, permettendoti di iniziare subito a giocare! Potrai approfittare di questo bonus anche se acquisti il gioco usando un voucher per giochi Nintendo Switch. Il bonus ha un valore pari alla metà dell'importo citato qui sopra."

The Legend of Zelda Link's Awakening è il remake dell'omonimo titolo uscito originariamente su Game Boy nel lontano 1993 e ripubblicato qualche anno dopo (1998) su Game Boy Color con varie migliorie tecniche e aggiunte contenutistiche. L'avventura portatile di Link sarà disponibile dal 20 settembre su Nintendo Switch e accompagnerà il lancio sul mercato di Nintendo Switch Lite, in uscita il 21 settembre.