The Legend of Zelda Link's Awakening è un successo anche in Italia e Francia

Dopo aver ottenuto ottimi risultati nel Regno Unito e in Giappone (con debutto al primo posto in entrambi i casi), The Legend of Zelda Link's Awakening conquista anche le classifiche di vendita italiane e francesi.

In Italia, il gioco Nintendo si piazza sul gradino più alto del podio nella settimana che va dal 16 al 22 settembre, riuscendo a superare eFootball Pro Evolution Soccer 2020 e Borderlands 3, che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto della classifica. Anche in Francia Link's Awakening debutta al primo posto delle classifiche locali con il secondo posto occupato dalla Limited Edition del gioco, a seguire troviamo Borderlands 3, Mario Kart 8 Deluxe e NBA 2K20.

The Legend of Zelda Link's Awakening diventa così uno dei remake/remaster della serie più venduti in assoluto insieme a The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D e The Legend of Zelda The Wind Waker HD, a testimonianza di come la saga Nintendo sia ancora in ottima forma, come dimostrano anche gli ottimi numeri registrati da The Legend of Zelda Breath of the Wild.

In Inghilterra The Legend Of Zelda Link's Awakening è il miglior lancio del 2019 su Switch, con vendite al debutto più alte rispetto a titoli come Yoshi's Crafted World, Super Mario Maker 2 e Astral Chain.