The Legend of Zelda: Link e Zelda sono una coppia o no? Decidetelo voi, dice Aonuma

Nel corso della lunga storia che ormai The Legend of Zelda porta alle sue spalle, non è mai stato chiarito da Nintendo se Link e Zelda abbiano una relazione amorosa, come piace pensare alla doppiatrice della principessa dai capelli dorati.

La questione continua a far arrovellare i fan della serie, ma sembra proprio che la risposta all'annosa domanda dovremo darcela da soli. Nintendo, infatti, ha intenzione di "lasciare spazio all'immaginazione" dei giocatori, e non fornire loro una risposta definitiva al riguardo.

"Lascerò all'immaginazione di tutti [se Link e Zelda abbiano una relazione]", ha detto il producer della serie Eiji Aonuma ai microfoni di IGN.com. "Non penso che Zelda sia un tipo di gioco in cui il team di sviluppo dice: 'Questo è ciò che è Zelda, questa è la storia, questo è il gioco'. Tutto ciò che il team di sviluppo vuole trasmettere è già stato inserito nel gioco. E il resto dipende dall'immaginazione del giocatore e dalla sua riflessione su come si sente... Cosa ha vissuto nel gioco". Insomma, se anche a voi piace l'idea che fra Zelda e Link ci sia qualcosa in più della semplice amicizia, così sia!

Recentemente, Aonuma ha anche discusso della possibilità che il prossimo episodio di The Legend of Zelda sia più classico e lineare rispetto a Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.