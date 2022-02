The Legend of Zelda Majora's Mask gratis con Nintendo Switch Online: ecco quando

È tempo di interessanti novità per il servizio di abbonamento targato Nintendo, con il prossimo arrivo di un grande classico dell'epoca Nintendo 64 nel catalogo di Nintendo Switch Online.

Il colosso di Kyoto ha infatti annunciato a sorpresa l'intenzione di proporre The Legend of Zelda: Majora's Mask gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Il titolo parte dell'iconica serie Nintendo diverrà disponibile nel catalogo del servizio molto presto, con pubblicazione attesa per la giornata di domani, venerdì 25 febbraio 2022. La fascia oraria prevista per il lancio di The Legend of Zelda: Majora's Mask non è stata comunicata da Nintendo, ma in virtù del fuso orario non è da escludere una pubblicazione in notturna per l'Italia, che sfoci dunque nel sabato 26 febbraio.



Dopo l'inclusione delle espansioni per Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8: Deluxe, Nintendo supporta dunque ulteriormente la proposta del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online. Il catalogo del servizio ha infatti di recente accolto anche ulteriori perle del passato videoludico, per la gioia degli appassionati di retrogaming. Particolarmente interessante è stato ad esempio l'arrivo di Banjo - Kazooie in Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che ha arricchito il programma Nitnendo durante lo scorso mese.