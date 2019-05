The Legend of Zelda: Merchoid presenta la lampada a forma di Master Sword

I curatori di Merchoid, negozio specializzato in merchandising videoludico e "a tema geek", segue l'esempio datogli da Mr. Hydez e dalle sue splendide custodie di Zelda per Switch e prova ad attentare al portafogli dei fan di Link con una lampada a forma di Master Sword.

Realizzata su licenza ufficiale di Nintendo, la lampada proietta una luce soffusa di colore blu dalla base (o meglio, dalla parte superiore della gemma in plastica in cui è collocata la spada, anch'essa in plastica) e propone una replica fedele della Master Sword di The Legend of Zelda: Twilight Princess.

I preordini sulla lampada di Merchoid dedicata a Zelda e dalla forma di una spada Master Sword incastonata sono già aperti, anche se il numero di pezzi a disposizione (nel momento in cui scriviamo, inferiore a tre) ci induce a credere che la luce di questo complemento d'arredo hyruliano rischiarerà la stanza di pochi fortunati.

A ogni modo, informiamo gli emuli di Link che Breath of the Wild ha raggiunto nei giorni scorsi l'ambito traguardo di capitolo di maggior successo commerciale in Giappone (in Europa e negli States lo è ormai da tempo). Sempre riguardo l'ultima avventura a mondo aperto dell'eroe di Hyrule, ricordiamo che il nuovo aggiornamento di Breath of the Wild ha velocizzato i caricamenti grazie all'update del firmware di Nintendo Switch e introdotto la compatibilità con il Kit VR di Nintendo Labo.