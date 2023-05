The Legend of Zelda: il modello BotW è il futuro, Ocarina of Time era diventato limitante

Partendo dalle basi di Breath of the Wild, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha regalato ai giocatori un sandbox open world dalle possibilità sconfinate. Il producer Eiji Aonuma ha confermato in una recente intervista che questo sarà il sentiero che il franhise continuerà a seguire in futuro.

Così come The Legend of Zelda Ocarina of Time ha costituito la base sulla quale costruire tutta una serie di giochi della serie in grafica 3D, Breath of the Wild ha rappresentato una ventata di novità destinata a fungere da fondamenta per il futuro prossimo del franchise.

"Con Ocarina of Time, penso sia corretto dire che ha in qualche modo creato un format per una serie di titoli del franchise che sono venuti dopo", ha dichirato Eiji Aonuma a Game Informer. "Ma in un certo senso, questo è diventato un po' restrittivo per noi. Dal momento che miriamo sempre a dare al giocatore libertà di un certo tipo, c'erano alcune cose che quel format non permetteva di fare in questo senso. Naturalmente, la serie ha continuato ad evolversi dopo Ocarina of Time, ma penso sia giusto dire che ora siamo arrivati a Breath of the Wild e al nuovo tipo di gioco più aperto e ricco di libertà che offre. Sì, penso sia corretto dire che ha creato un nuovo tipo di format da cui procedere per la serie".

A giudicare da queste dichiarazioni, difficilmente la formula di gameplay di Zelda sarà stravolta con il prossimo capitolo, ma da un team tanto talentuoso ci si aspetta comunque un'evoluzione degna della qualità di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom rispetto al suo predecessore.

Il game director di Zelda Tears of the Kingdom ha già delle idee per il prossimo gioco della serie, ma al momento non sono state condivise neppure con Aonuma.