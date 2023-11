The Legend of Zelda: mostrata una nuova replica della Master Sword, ed è spettacolare

La Master Sword di The Legend of Zelda è una delle spade più iconiche e popolari della storia videoludica, e nel corso del tempo ne sono state prodotte diverse repliche che hanno fatto gola ai collezionisti e gli appassionati della serie Nintendo. Adesso se ne aggiunge un'altra ancora davvero spettacolare.

Nel corso dell'evento Tamashii Nation 2023 la compagnia Tamashii Nations, parte di Bandai Namco e specializzata nella riproduzione di armi ed oggetti celebri provenienti da videogiochi, anime e manga, ha mostrato la sua versione della Master Sword che andrà ad arricchire la linea Proplica prodotta dall'azienda. Al momento le informazioni sull'oggetto da collezione sono ancora scarse, tuttavia l'evento ha permesso di dare uno sguardo ravvicinato al prototipo della spada, già da ora curatissimo in ogni dettaglio, anche i più piccoli.

Attualmente non è chiaro quando la Master Sword della linea Proplica verrà messa in commercio ed a quale prezzo, ma in ogni caso per gli appassionati di The Legend of Zelda si tratta di un prodotto da tenere assolutamente d'occhio.

Sempre a proposito di novità, Nintendo ha annunciato il film live action di The Legend of Zelda, che verrà distribuito in futuro da Sony Pictures Entertainment. Per i fan di Zelda, insomma, gli ultimi giorni sono stati ricchissimi di grandi sorprese.