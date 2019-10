The Legend of Zelda: un musicista suona la colonna sonora su una calcolatrice

Una serie famosa come quella di The Legend of Zelda gode di centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo disposti a fare delle follie per il proprio gioco preferito. Tra questi troviamo un musicista che ha deciso di riprodurre attraverso alcune calcolatrici il tema principale del primissimo episodio.

Atarime, questo è il nome del musicista, ha infatti utilizzato ben quattro calcolatrici AR-7778, le quali emettono alla pressione dei tasti suoni molto simili a quelli che si possono ascoltare nei brani a 8-bit, per suonare in maniera quasi impeccabile il celebre brano.

A questo punto non resta altro da fare che lasciarvi al tweet del musicista con il video nel quale suona le calcolatrici.

