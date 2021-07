The Legend of Zelda per NES: parte l'asta per una rarissima copia con custodia sigillata

Un collezionista anonimo ha messo all'asta sul portale Heritage Auction una rarissima versione di The Legend of Zelda per NES: la copia in vendita del capolavoro anni '80 che ha dato inizio alla saga nintendiana di Link è una "prima edizione" ed è racchiusa in una confezione in condizioni praticamente perfette.

La base d'asta per questa copia dello storico videogioco per Nintendo Entertainment System viene fissata a 110.000 dollari, corrispondenti a circa 92.710 euro al tasso di cambio attuale. Cosa rende così speciale questa copia? Come spiegato dai responsabili di Heritage Auction nella scheda che riassume le qualità e le caratteristiche del prodotto in vendita, si tratta di una rarissima edizione "NES R" del 1987 che la casa di Kyoto ha prodotto in un lasso di tempo estremamente ridotto.

L'autenticità del titolo viene certificata dagli esperti di WATA, con tanto di classificazione 9.0 che ne attesta l'eccezionale stato di conservazione. L'asta del "Santo Graal" dei giochi di The Legend of Zelda proseguirà ancora per diverse settimane, oppure fino alla finalizzazione di un accorto privato con il venditore.

Stando a quanto illustrato da Heritage Auction, il numero totale di copie "NES R" del primo capitolo di Zelda per NES "si contano sulle dita di una sola mano". Delle copie attualmente esistenti, quella messa all'asta per non meno di 110.000 dollari è inoltre l'unica ad aver ottenuto una classificazione WATA 9.0 o analoga. Al netto dello stato di conservazione e delle valutazioni di questa copia, il team di Heritage Auction ricorda per correttezza come "solo un'altra variante precede quella NES R della copia all'asta ed è quella NES TM. Tuttavia, è opinione diffusa che esista al mondo solo una copia NES TM di Zelda ancora sigillata, e non è chiaro se il suo proprietario deciderà mai di metterla o meno sul mercato".



Solo alla fine dell'asta capiremo se l'edizione NES R con custodia intonsa di The Legend of Zelda saprà raggiungere e superare le cifre esorbitanti della copia rara di Super Mario.