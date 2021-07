The Legend of Zelda NES: rarissima copia sigillata venduta a quasi 1 milione di dollari

Negli scorsi giorni un collezionista anonimo aveva messo all'asta una rarissima copia sigillata di The Legend of Zelda per NES, per l'esattezza la "NES R", versione di cui ne esistono pochissime copie e la cui base d'asta è stata fissata sui 110.000 dollari.

L'estrema rarità del pezzo ha spinto diversi collezionisti a fare le loro proposte facendo lievitare sempre di più l'offerta fino a raggiungere cifre da capogiro: alla fine, la versione "NES R" sigillata del primo, storico capitolo della serie è stata venduta a 870.000 dollari. Si tratta di numeri ancora più impressionanti rispetto a quelli raggiunti dalla copia sigillata di Super Mario Bros. per NES che si è fermata a "solo" 660.000 dollari. Zelda segna quindi un ulteriore record che lascia senza parole.

Va ovviamente specificato che si tratta di un caso davvero eccezionale e legato a una copia all'epoca prodotta a tiratura limitatissima: la "NES R" venne infatti distribuita da Nintendo per un periodo molto breve, una manciata di mesi prima dell'arrivo della comune versione "REV A" realizzata in seguito. La copia messa in asta su Heritage Auction ha inoltre una classificazione WATA pari a 9.0, che ne rappresenta quindi una condizione di conservazione quasi perfetta. Tutti motivi per cui l'asta è schizzata alle stelle sfiorando il milione di dollari: chissà se ne prossimo futuro non arriverà un ulteriore cimelio da collezione che possa davvero raggiungere questo incredibile traguardo.