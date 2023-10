The Legend of Zelda NES: il Remake fan made in 3D è gratis su PC

Mentre Nintendo si gode i ricavi ricavi record di Zelda Tears of the Kingdom su Switch, il programmatore indipendente LloydEmpty guarda al glorioso passato della serie della casa di Kyoto e lancia Zelda Era of Decline, la riedizione 3D fan made del primo capitolo di The Legend of Zelda per NES.

Lo sviluppatore indie rende disponibile in via del tutto gratuita la versione in beta del suo videogioco amatoriale pensato per omaggiare il capolavoro di Shigeru Miyamoto, dato alla luce nel 1987 in Europa e Nord America su Nintendo Entertainment System (la console meglio conosciuta come NES).

Il designer indipendente ha così ricostruito sin nei minimi dettagli lo scenario open world esplorato da Link insieme a tutti coloro che lo hanno accompagnato nel suo primo, indimenticabile viaggio nel regno di Hyrule. Nel concretizzare la sua visione creativa, LloydEmpty si è lasciato ispirare dal comparto grafico e artistico di titoli come il remake di Zelda Link's Awakening, dando quindi forma a uno scenario interattivo completamente tridimensionale in cui immergersi insieme all'eroe delle mille avventure nintendiane.

Nella reinterpretazione attualizzata del primo capitolo di The Legend of Zelda non mancano nemmeno i dungeon e gli equipaggiamenti più iconici e rappresentativi dell'esperienza vissuta negli anni '80 da chi ha soffiato su innumerevoli cartucce del NES. Già che ci siamo, pizzichiamo ulteriormente le corde della nostalgia dei fan di Link mostrandovi l'incredibile mappa di Zelda per NES creata con 25mila mattoncini LEGO.