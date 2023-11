The Legend of Zelda: Nintendo annuncia il film, sarà un live action

È arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio da parte di Nintendo of Japan dell'esistenza del film di The Legend of Zelda. Il reveal, avvenuto attraverso i canali social ufficiali, svela anche i primissimi dettagli sulla pellicola.

I post, che sembrano essere stati scritti da Shigeru Miyamoto in persona, rivelano che non si tratterà di un film d'animazione come quello di Super Mario Bros, ma di un live action con attori in carne ed ossa. Ad occuparsi della produzione del film sarà Avi Arad, un noto produttore cinematografico di origini israeliane che ha lavorato a svariati prodotti Marvel, tra i quali spiccano Venom (2018), Spider-Man 3 (2007) e The Amazing Spider-Man 2 - Il Potere di Electro (2014). Alla regia ci sarà Wes Ball, noto per aver diretto Maze Runner.



Il film è finanziato per più della metà da Nintendo, invece la parte restante dei fondi proviene da Sony Pictures Entertainment, che si occuperà anche della distribuzione.

I post lasciano inoltre intendere che i lavori sul film di The Legend of Zelda siano appena iniziati e che non sia trascorso molto tempo dall'accordo con Avi Arad. Questo significa che l'attesa sarà molto lunga e, con tutta probabilità, dovremo aspettare anni prima di poter vedere i risultati della collaborazione sul grande schermo.

In attesa di saperne di più e magari scoprire quali saranno gli attori che interpreteranno Zelda e Link, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Super Mario Bros Il Film.