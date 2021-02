The Legend of Zelda, non solo Skyward Sword HD: Twilight Princess e Wind Waker su Switch?

Con il 35° anniversario di The Legend of Zelda alle porte, erano i molti i fan della saga che speravano in un trattamento simile a quanto organizzato da Nintendo per la medesima ricorrenza mariesca.

In particolare, le aspettative si radunavano intorno ad un annuncio di una raccolta che includesse alcuni dei titoli 3D delle avventure di Link e Zelda. Tuttavia, il recente Nintendo Direct ha ospitato esclusivamente l'annuncio dell'arrivo di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD su Nintendo Switch. Potrebbe però essere presto per abbandonare del tutto le speranze in merito all'esordio di ulteriori giochi della saga sulla console ibrida.

A sollevare il velo del dubbio sono diverse fonti, espressesi su Twitter al termine della trasmissione Nintendo. Come potete verificare in calce, sia Andy Robinson, di VGC, sia Tom Phillips, di Eurogamer.net, si dicono certi dell'arrivo di The Legend of Zelda: Twilight Princess HD e The Legend of Zelda: Wind Waker HD su Nintendo Switch nel corso del 2021. Addirittura, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro un paio di mesi. Entrambi i titoli, caratterizzati da toni e stile estremamente differenti, erano del resto entrambi accessibili all'utenza Wii U.



In attesa di eventuali conferme, ricordiamo che nel corso del Nintendo Direct Aonuma si è scusato per l'assenza di novità su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.