The Legend of Zelda: verso nuove avventure in questo doppio cosplay di Link e Zelda

Un guerriero e la principessa, due elementi che accomunano molte fiabe. E quella di The Legend of Zelda continua da tanti anni sulle console Nintendo, con la piattaforma che ha ospitato anche il recentissimo successo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Un'opera che sarà destinata a essere ricordata ancora per anni.

Hyrule però potrebbe trovare qualcosa che la farà crescere ancora di più. Infatti Link e Zelda saranno a breve impegnati in una nuova avventura nei cieli di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che per l'appunto non farà soltanto esplorare il classico regno di Hyrule ma anche ciò che gli sta sopra. Ancora una volta, i due protagonisti dovranno affrontare dei pericoli per salvare tutti coloro che amano.

Polarcadia e Missmellowy sono due cosplayer che hanno deciso di ripercorrere le avventure del classico Nintendo. Si sono così attrezzati con abiti, parrucche e accessori per impersonare i due volti più famosi del videogioco. Il risultato ottenuto da questo doppio cosplay di Link e Zelda all'avventura è davvero bello, con i due in una vasta distesa verde che potrebbe tranquillamente essere uno degli angolini più tranquilli di Hyrule.

Ora non resta che attendere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, già uno dei giochi più voluti dalla comunità dei videogamer.