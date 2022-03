The Legend of Zelda Ocarina of Time in arrivo su PC con un porting non ufficiale

Come segnalato da DSOGaming, The Legend of Zelda Ocarina of Time sta per arrivare su PC, ovviamente con un porting non ufficiale e non supportato in alcun modo da Nintendo. Ma quando uscirà? Molto presto, il primo aprile... a meno che non si tratti di uno scherzo.

I modder responsabili del progetto (conosciuto come Zelda 64 PC o Ocarina of Time PC Port) fanno sapere di avere in programma un livestream stile Nintendo Direct in programma per il 22 marzo, se tutto andrà per il verso giusto il port arriverà su PC il primo aprile, data sospetta ma che gli sviluppatori hanno ripetuto e confermato più volte.

In maniera simile a quanto accaduto con Super Mario 64 per PC, anche in questo caso si tratta di un titolo costruito da zero senza utilizzare il codice o altri asset del gioco originale, ovviamente di proprietà di Nintendo. Il gioco gira in maniera nativa su PC (e non in emulazione) e questo ha permesso di aggiungere alcune migliorie tecniche come il supporto per il Ray Tracing ad esempio.

Nei mesi scorsi i legali di Nintendo hanno chiesto la rimozione di Super Mario 64 PC e l'interruzione dei lavori sul progetto, lo stesso potrebbe avvenire anche per Ocarina of Time dal momento che i diritti della proprietà intellettuale appartengono ovviamente alla casa di Kyoto. Gli sviluppatori non hanno intenzione di trarre profitti da questo lavoro ma le buone intenzioni potrebbero non bastare per mantenere in vita lo sviluppo.