The Legend of Zelda Ocarina of Time brilla con Unreal Engine 5 in 8K

The Legend of Zelda Ocarina of Time è da tempo oggetto di mod e rielaborazioni grafiche non ufficiali, una delle più recenti in tal senso è quella di Digital Dreams, che ha realizzato una demo di Ocarina of Time in Unreal Engine 5.

Nello specifico la demo riproduce il Tempio del Tempo con particolare focus sulla fisica dell'acqua, la demo è realizzata in Unreal Engine 5 e supporta la risoluzione 8K, al momento non è possibile scaricare il file ma l'autore ha promesso una demo per i supporter del canale Patreon, senza indicare tempistiche precise.

Nei mesi scorsi un port di Ocarina of Time è stato pubblicato su PC ovviamente si tratta di un lavoro fan made non ufficiale realizzato senza il consenso di Nintendo, questa build è stata utilizzata da vari modder come base per varie modifiche e per testare soluzioni tecniche legati a mod, migliorie tecniche, estetiche e contenutistiche.

The Legend of Zelda Ocarina of Time è uno dei videogiochi preferiti dai modder negli ultimi anni, al lavoro per modificare vari aspetti del progetto e provare a migliorare ulteriormente un capolavoro assoluto, uno dei videogiochi più venduti e acclamati di sempre, uscito nel 1998 e ancora oggi molto popolare tra i videogiocatori, un vero e proprio cult senza tempo.