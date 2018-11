The Legend of Zelda Ocarina of Time compie 20 anni, auguri!

Il 21 novembre 1998 The Legend of Zelda Ocarina of Time usciva in Giappone su Nintendo 64 per poi arrivare poco dopo (23 novembre) in Nord America e il mese successivo (11 dicembre) anche in Europa. Il gioco festeggia oggi il suo ventesimo anniversario, traguardo importante per un titolo entrato di diritto nella storia dei videogiochi.

Annunciato nel 1994, il gioco ha impegnato Miyamoto ed il suo team per quasi cinque anni, uno sforzo notevole per l'epoca, ampiamente ripagato dal successo di critica e pubblica: gioco più venduto del 1998, Perfect Score su numerose testate (IGN, Edge, Famitsu, GameSpot USA) e una media su Metacritic pari a 99/100 (la più alta in assoluto sul sito) e numerosi riconoscimenti assegnati come miglior gioco dell'anno e miglior videogioco di tutti i tempi, con oltre 10 milioni di copie distribuite.

Qualche anno dopo The Legend of Zelda Ocarina of Time è stato riproposto su GameCube, Wii e 3DS in una riedizione 3D (denominata The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D), chissà che Nintendo non stia pensando a una riproposizione anche su Switch. In ogni caso, auguri!