The Legend of Zelda Ocarina of Time compie 25 anni: è davvero il miglior gioco di sempre?

The Legend of Zelda Ocarina of Time festeggia il 25esimo compleanno: il gioco è stato pubblicato su Nintendo 64 il 21 novembre 1998 in Giappone per poi arrivare la stessa settimana in Nord America e a inizio dicembre anche in Europa.

Presentato nel 1995 con il titolo provvisorio di The Legend of Zelda 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time nasce con l'obiettivo di portare le avventure dell'elfo Link nel mondo delle tre dimensioni, esattamente come accaduto con Super Mario 64 due anni prima.

The Legend of Zelda Ocarina of Time, dicevamo, esce alla fine del 1998 dopo una lunga attesa, lo sviluppo è stato travagliato e complesso e molti contenuti sono stati scartati, tante idee stravolte per rispettare la deadline e far entrare tutto nei cartuccioni del Nintendo 64.

Ocarina of Time è sin da subito un successo epocale, gli incassi al lancio superano quelli dei blockbuster di Hollywood del periodo e le recensioni sono incredibili: The Legend of Zelda Ocarina of Time è semplicemente perfetto, il miglior videogioco di sempre, dicono i critici dei tempi.

Ed effettivamente, ancora oggi a 25 anni di distanza, The Legend of Zelda Ocarina of Time ha un Metascore di 99/100 su Metacritic, di fatto è il videogioco con la votazione più alta di sempre sul celebre aggregatore, con alle spalle solo Tony Hawk's Pro Skater 2 e GTA 4 entrambi con Metascore di 98/100.

Per Nintendo è un successo strepitoso in un mercato dominato da PlayStation e che ha visto soccombere SEGA con il Saturn e riprovarci con il Dreamcast, uscito alla fine di novembre dello stesso anno in Giappone. Negli anni, The Legend of Zelda Ocarina of Time diventa un culto, il gioco guadagna una riedizione con il supporto 3D su Nintendo 3DS nel 2011, mentre non si è mai parlato di un possibile remake. Un vero peccato, non trovate?

Ocarina of Time è stato premiato come Game of the Year nel 1998 e nel 1999, 25 anni dopo la storia potrebbe ripetersi con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in lotta per il titolo di miglior videogioco del 2023.