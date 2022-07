The Legend of Zelda Ocarina of Time: il fan remake in Unreal Engine 5 è sempre più bello

Continuano i lavori sul , a oltre sei mesi dal primo annuncio l'autore RwanLink ha pubblicato un nuovo video che mostra ben 25 minuti di gameplay.

RwanLink ha deciso di concentrarsi su Zora's Domain per mostrare i progressi fatti in questi mesi, in totale il video ha richiesto circa 1.200 ore di lavoro per un totale di diciotto settimane. Il risultato è sicuramente positivo anche se il modello poligonale di link appare piuttosto diverso dal solito, questo perché l'artista ha ricreato personalmente il modello senza utilizzare assets proprietari di Nintendo.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Fan Remake è basato su Unreal Engine 5 e attualmente, specifica l'autore, la build fatica a girare anche su configurazioni di alta fascia ma è bene precisare come non ci sia la volontà di rendere disponibile una demo per il pubblico.

Per quanto il progetto sia affascinante, RwanLink è consapevole che potrebbe essere costretto ad interrompere i lavori in qualsiasi momento su richiesta di Nintendo, come già capitato in passato per altri giochi sviluppati senza scopo di lucro utilizzando però personaggi e IP di proprietà Nintendo come Super Mario, Metroid e Pokemon. Uscito nel 1998 su Nintendo 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time è ancora oggi un gioco capace di influenzare intere generazioni di creativi.