The Legend of Zelda Ocarina of Time reimmaginato come fosse creato dallo Studio Ghibli

The Legend of Zelda è una delle serie videoludiche più note e amate e dunque la rete è piena di progetti che le rendono omaggio. Vi abbiamo parlato, ad esempio, del Fan Remake di Zelda Ocarina of Time in Unreal Engine 5. Oggi, invece, vediamo un filmato che ricostruisce Castle Town come fosse un film dello Studio Ghibli.

Il video è realizzato da RwanLink, che in passato ha creatp deòòe splendide interpretazioni del Dominio di Zora e una riproduzione del Lago Hylia in Unreal Engine 5 e oggi ci propone una chicca dedicata sia agli appassionati delle avventure di Link che ai cultori delle pellicole dello Studio Ghibli.

Il filmato è solo un teaser di un progetto più ampio, Castle Town, che uscirà il 21 novembre. Secondo la descrizione del video, il lavoro sull'animazione è iniziato come progetto parallelo in agosto, e da allora ha visto la creazione di 30 personaggi individuali nell'iconico stile artistico dello Studio Ghibli.

"Nei miei video precedenti ho mostrato varie altre location e ho intenzione di fare lo stesso per Castle Town. Questo video è stato realizzato con immenso amore, passione e duro lavoro. Non vedo l'ora di condividere con voi il video finale il 21 novembre per celebrare il 25° anniversario di The Legend of Zelda: Ocarina of Time! Voglio esprimere la mia sincera gratitudine a ognuno di voi per il vostro incredibile supporto!", ha scritto RwanLink tra i commenti del proprio video.

Non si tratta, naturalmente, di una collaborazione ufficiale, ma molti fan sono ora curiosi di conoscere il progetto finale, spinti dalla curiosità che questo teaser trailer è riuscito a suscitare.