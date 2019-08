The Legend of Zelda Ocarina of Time in Unreal Engine 4: il fan remake torna a mostrarsi!

Vi avevamo già parlato del fan remake di Zelda Ocarina of Time frutto del lavoro di un appassionato. Ora, l'ambizioso progetto torna a mostrarsi in nuovi video.

L'abile utente noto su Youtube come "CryZENx" ha infatti aggiornato la propria community sui risultati generati dalle sue fatiche. In particolare, il programmatore amatoriale ha reso disponibili tre nuovi video, che ci mostrano diverse sequenze che riproducono con il versatile Unreal Engine 4 diverse iconiche ambientazioni di uno dei capitoli più amati della serie The Legend of Zelda. Il primo di questi ha come protagonista assoluto l'iconico Albero Deku, mentre diverse sequenze di gioco ed ambientazioni di Hyrule sono protagonisti degli altri due filmati. Come da tradizione, potete visionarli direttamente in apertura ed in calce a questa news: cosa ve ne pare dei risultati ottenuti da CryZENx?



The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha visto il proprio debutto su Nintendo 64 ed è in seguito approdato anche in formato portatile su Nintendo 3DS. Da allora, la serie Nintendo non ha cessato di proporre al pubblico nuove versioni delle avventure di Link, tra cui il più recente ed acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch. A breve, la console ibrida accoglierà un nuovo remake: il nostro Marco Mottura ve ne ha parlato nel suo provato di Zelda Link's Awakening. Nel corso dell'E3 2019, la Casa di Kyoto ha inoltre annunciato a sorpresa il sequel di Breath of the Wild.