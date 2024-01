The Legend of Zelda Orchestra Concert a febbraio gratis su YouTube, festeggiamo!

Nintendo of America ha annunciato la trasmissione di un concerto orchestrale a tema The Legend of Zelda, in onda su YouTube il 9 febbraio alle 14:00 ora italiana. Si tratta di un evento pre-registrato e non in diretta, in ogni caso pensato come regalo per la community dei fan di Link e Zelda.

Al momento non sappiamo come sia strutturato The Legend Of Zelda Orchestra Concert, la durata e la scaletta non sono state rese note e dunque possiamo solamente aspettare il mese di febbraio per maggiori dettagli. E' probabile che The Legend of #Zelda Orchestra Concert si concentri sui brani più celebri della saga, con musiche tratte da The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda The Wind Waker, The Legend of Zelda Skyward Sword, The Legend of Zelda Twilight Princess e ovviamente dai più recenti The Legend of Zelda Breath of the Wild e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Negli ultimi anni la popolarità della serie Nintendo è schizzata alle stelle grazie alla popolarità di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, usciti rispettivamente nel 2017 e 2023 ed entrambi capaci di vendere decine di milioni di copie portando nuova linfa vitale al franchise.