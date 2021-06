The Legend of Zelda: in che ordine vanno giocati per seguire la trama?

La serie di The Legend of Zelda ha appassionato gli utenti delle console Nintendo per ben 35 anni, proponendo al pubblico un totale di 18 capitoli differenti che hanno fatto la storia dell’intero medium videoludico, ma che al contempo riescono a creare una certa confusione in chi si avvicina alla saga per la prima volta.

A differenza di quanto accade con la maggior parte delle saghe videoludiche, infatti, i capitoli appartenenti alla serie di The Legend of Zelda non sono legati ad una sola timeline ben definita, ma rappresentano piuttosto avventure a sé stanti che contengono alcuni elementi di contatto l’una con l’altra, come ad esempio la lore e il background narrativo generale che fa da sfondo all’intera serie. Cerchiamo quindi di capire qual è l’ordine migliore attraverso il quale giocare e affrontare i diversi capitoli della saga in modo da poter apprezzare al meglio la storia di Zelda, Link e della terra di Hyrule.

Il modo migliore di iniziare a giocare a The Legend of Zelda è attraverso il capitolo intitolato Skyward Sword, il quale da’ origine de facto alla lore dell’intera saga, raccontando l’origine del mondo, della Triforza e dei personaggi di Zelda, Link e Ganon, le tre personalità più conosciute e importanti della serie. Sequel di The Legend of Zelda Skyward Sword sono The Minish Cap, Four Swords e Ocarina of Time, tre capitoli che chiudono il primo arco narrativo iniziato da Skyward Sword e dei quali l’ultimo rappresenta sicuramente uno dei capitoli più riusciti dell’intera saga. A questo punto della storia si creano tre diverse diramazioni temporali parallele, ciascuna delle quali esplora una delle possibili conseguenze del finale di The Legend of Zelda Ocarina of Time: non esiste quindi un ordine preciso con cui vanno esplorate le tre diramazioni temporali differenti, ma continua ad esistere un ordine interno a ciascuna di esse.

Linea temporale di Link Adulto

La prima linea temporale è il seguito diretto e “canonico” delle vicende di Ocarina of Time, che proseguono con altri tre capitoli: nell’ordine Majora’s Mask, Twilight Princess e Four Swords Adventures, i quali esplorano un futuro in cui Link non si presenta più come un ragazzino ma come un adulto, fattore che porta alcuni di questi prodotti ad avere un’atmosfera ben più cupa e toni più seri dei precedenti.

Linea temporale di link bambino

Linea temporale della sconfitta dell’Eroe

All’interno di questa linea temporale troviamo altri tre capitoli che prendono alcune distanze dalla classica struttura dei videogiochi della serie usciti fino a quel momento:(da giocare in quest’ordine) presentano al giocatore un Link bambino e decisamente più spensierato, che nonostante tutto continuerà a battersi contro i demoni per la sopravvivenza del mondo.

In questa linea temporale, come dice il nome della stessa, si presuppone che Link venga sconfitto dal suo nemico, Ganon, al termine di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Da questo snodo narrativo prende inizio quella che è nei fatti la più lunga delle linee temporali, formata da ben altri sette capitoli della serie, e l’ordine in cui questi andrebbero giocati è il seguente: A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages & Seasons, A Link Between Worlds, Tri Force Heroes, The Legend of Zelda, The Adventure of Link.

Avrete sicuramente notato che manca all’appello l’ultimo capitolo della serie Nintendo, quello forse più conosciuto da un’ampia platea di giocatori e quello forse più apprezzato da critica e pubblico: stiamo parlando di The Legend of Zelda Breath of the Wild, il quale è ambientato migliaia di anni dopo gli eventi della linea temporale principale della saga e risulta quindi slegato da qualunque altro capitolo della serie. Per quanto riguarda il suo sequel, presentato durante l’ultimo Nintendo Direct con il nome provvisorio di Breath of the Wild 2, non sappiamo attualmente ancora nulla sulla sua possibile collocazione all’interno delle diverse timeline narrative della saga, ma alcuni utenti hanno già iniziato ad elaborare interessanti teorie su Zelda Breath of the Wild 2.

Per avere una visione ancora più precisa e dettagliata sull'intera cronologia della narrazione della serie, vi raccomandiamo di dare un'occhiata allo speciale sulla cronologia di The Legend of Zelda.