The Legend of Zelda: il prossimo capitolo sarà più classico e lineare? Risponde Aonuma

Nintendo ha confermato che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non riceverà sequel, in quanto la formula avviata con Breath of the Wild ha trovato il suo totale compimento con l'ultima avventura di Link confezionata dalla casa di Kyoto. Come si evolverà, quindi, la serie in futuro?

Alla luce delle recenti dichiarazioni della grande N, diversi fan di vecchia data del franchise sperano che la serie torni a calcare sentieri più tradizionali, e magari a riabbracciare una struttura più lineare e non necessariamente open world. A dare un commento a queste speranze è stato direttamente Eiji Aonuma, il producer di The Legend of Zelda.

"Beh, penso che noi, come persone, abbiamo la tendenza a desiderare ciò che attualmente non abbiamo, c'è un po' questa mentalità secondo cui l'erba del vicino è sempre più verde. Ma penso anche che, data la libertà che i giocatori hanno nei capitoli più recenti della serie... Esiste ancora un percorso prestabilito, semplicemente è il percorso che hanno scelto loro. Quindi penso che questa sia una cosa che mi piace ricordare a me stesso riguardo ai giochi attuali che stiamo realizzando. Ma è anche interessante quando sento la gente dire queste cose perché mi chiedo: "Perché vuoi tornare a un tipo di gioco in cui sei più limitato o più ristretto nel tipo di cose o nei modi in cui puoi giocare?" ' Ma capisco quel desiderio nostalgico, e quindi posso capirlo anche da quel punto di vista".

Aonuma sembra soddisfatto della declinazione open world sperimentata in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ma non si sbottona più di tanto su quella che potrà essere la prossima incarnazione del franchise. Probabilmente Nintendo non ha ancora maturato una decisione definitiva sul prossimo capitolo, ma sappiamo già che nel prossimo Zelda non tornerà l'Ultramano.