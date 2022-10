The Legend of Zelda: qual è il gioco più venduto della serie?

Nel corso degli anni la serie di The Legend of Zelda è sempre riuscita a reinventarsi, riscuotendo un successo dopo l'altro ed entrando di diritto nell'Olimpo dei videogiochi. Ovviamente, il brand Nintendo ha avuto un altrettanto importante successo commerciale, ma qual è il The Legend of Zelda più venduto di tutti?

A conquistare lo scettro di capitolo più venduto è The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'open world uscito su Wii U e Nintendo Switch nel 2017 non solo è considerato uno dei giochi più belli degli ultimi anni, in grado di offrire un mondo tanto grande quanto aperto alla sperimentazione del giocatore, ma anche un grande successo commerciale con ben 25.80 milioni di copie vendute.

Il distacco con la seconda posizione della classifica è sbalorditivo, e dimostra il miracolo creativo e produttivo che è stato Breath of the Wild. La top 10 prosegue in questo modo:

Twilight Princess - 8.70 milioni

Ocarina of Time - 7.60 milioni

The Legend of Zelda - 6.51 milioni

Ocarina of Time 3D - 6.02 milioni

Phantom Hourglass - 4.76 milioni

A Link to the Past - 4.61 milioni

The Wind Waker - 4.43 milioni

The Adventure of Link - 4.38 milioni

A Link Between Worlds - 4.07 milioni

